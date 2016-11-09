В Москве коммунальщики "глонассили" на тракторах без щёток
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:34
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В Москве коммунальщики имитируют уборку улиц даже при отсутствии специальных щеток на тракторах.Как сообщает мобильный репортер, причина - в датчиках Глонасс, установленных на технике.
Таким образом, солярка сгорает зря, однако у чиновников с отчетностью и спутниковой картинкой на мониторах всё в порядке, - резюмирует автор ролика. Впоследствии "ГЛОНАССящих" коммунальщиков, как сообщается, обвинили в лени и уволили.
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