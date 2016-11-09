Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве коммунальщики "глонассили" на тракторах без щёток

В Москве коммунальщики "глонассили" на тракторах без щёток

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:34
  • 15
  • 0

В Москве коммунальщики имитируют уборку улиц даже при отсутствии специальных щеток на тракторах.

Как сообщает мобильный репортер, причина - в датчиках Глонасс, установленных на технике.

Таким образом, солярка сгорает зря, однако у чиновников с отчетностью и спутниковой картинкой на мониторах всё в порядке, - резюмирует автор ролика. Впоследствии "ГЛОНАССящих" коммунальщиков, как сообщается, обвинили в лени и уволили.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

48 1
01:15 | Artem_077
Вечерний затор из-за гололёда на Щёлковском шоссе в Москве
19 1
09:49 | Afishi
Снегоуборочые машины создали искусственную пробку на дороге в Волгограде
28 0
25.01 16:00 | Демидова Наталья
В Самаре расчистили проблемный тротуар
64 0
09.11.2016 16:28 | Artem_077
Бюст футбольного вратаря Льва Яшина установили на Сиреневом бульваре в Москве
61 0
11.01 12:28 | Elena_Kriv
В Пензе снегоуборщик возмутил автомобилистов