В Москве коммунальщики "глонассили" на тракторах без щёток

Автор: mreportertv Дата публикации: 12:34

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В Москве коммунальщики имитируют уборку улиц даже при отсутствии специальных щеток на тракторах.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177491