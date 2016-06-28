Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 26 января 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:48
-
- 12
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 26 января, вошли репортаж Воронина Дениса о том, как буксующая фура заблокировала съезд с МКАД на Каширское шоссе, репортаж Щербинина Евгения о том, как Воронеж заметает снегом и репортаж автора as1k1985 о реакции коммунальной службы города Соликамска на ролик "Мобильного репортёра".
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
- 12
Комментарии (0)