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Главная  /  Репортажи  /  Поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в США

Поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:50
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Ролик, снятый на регистратор, опубликовал полицейский Департамент штата Юта.

Большегруз почтовой службы пытался пересечь рельсы - и в этот момент в него на полной скорости въехал локомотив. От удара прицеп фуры оторвался и развалился на куски, груз, как видно на кадрах, разлетелся на сотни метров.

Люди, как сообщается, не пострадали. Теперь полицейские выясняют, почему сигнальные огни на переезде включились лишь после появления поезда.

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