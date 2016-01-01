Поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:50
-
- 11
Ролик, снятый на регистратор, опубликовал полицейский Департамент штата Юта.Большегруз почтовой службы пытался пересечь рельсы - и в этот момент в него на полной скорости въехал локомотив. От удара прицеп фуры оторвался и развалился на куски, груз, как видно на кадрах, разлетелся на сотни метров.
Люди, как сообщается, не пострадали. Теперь полицейские выясняют, почему сигнальные огни на переезде включились лишь после появления поезда.
- 11
Комментарии (0)