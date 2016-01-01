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Главная  /  Репортажи  /  Некачественная уборка снега в п.г.т. Шаховская Московской области

Некачественная уборка снега в п.г.т. Шаховская Московской области

Автор:
Артем
Дата публикации:
13:58
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Сегодня утром начали убирать снег по 1-ой Советской улице в п.г.т. Шаховская Московской области. И вот что вышло: вывоз идет одной машиной и чтобы не простаивал погрузчик, он просто сталкивает и трамбует грязный снег на газоны и в речку. На фото видно поломанные кусты возле проезжей части которые высаживали в 2016 году. И нет сомнения, что весной 2017 года опять будут высаживать кустики и делать газоны.

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