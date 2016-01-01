На Дмитровском шоссе столкнулись 2 автомобиля

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Днём 26 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, напротив дома 165Е, столкнулись 2 автомобиля: "Skoda Octavia" и "Volkswagen Polo". Как пояснил водитель автомобиля "Volkswagen", он двигался по дублёру Дмитровского шоссе в сторону области и готовился съезжать на основную дорогу. Слева от него по основной дороге двигался автомобиль "Skoda". Предположительно, его водитель хотел повернуть направо сразу после съезда с эстакады. Водитель а/м "Volkswagen" во избежании столкновения выкрутил руль вправо, автомобиль развернуло, он задней левой частью бьёт а/м "Skoda" в дверь и крыло, после чего вылетает с проезжей части и врезается в дорожный знак. В результате ДТП никто не пострадал, прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.