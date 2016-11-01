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Аллигатор запрыгнул в лодку с туристами в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:41
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Инцидент произошёл в природном парке американского штата Флорида.

Прогулочный катер слишком близко подошел к берегу, где на солнышке грелась рептилия. В какой-то момент ей надоело назойливое внимание и щелканье затворов фотоаппаратов.

Неожиданный прыжок аллигатора вызвал переполох на палубе. Однако оказалось, что хищника люди абсолютно не интересуют. Сообщается, что он никого не тронул, - а спокойно проследовал к ограждению и, как видно на кадрах, неторопливо прыгнул в воду.
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