В подмосковном Ступино продолжают устранять порыв на участке теплотрассы

Автор: StuPPvir Дата публикации: 13:55

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В подмосковном городе Ступино сотрудники коммунальных служб продолжают устранять порыв произошедший в ночь с 25 на 26 января 2017 года возле дома №67 по улице Куйбышева. В результате аварии без отопления и горячего водоснабжения остались жители улиц: Первомайская, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Тимирязева, Андропова, Бахарева, Пушкина, Садовая, Овражная, Некрасова, Чайковского. Ремонтные работы до сих пор продолжаются, в связи с чем закрыт участок дороги в районе перекрёстка улиц Куйбышева и Фрунзе.