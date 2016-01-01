Медиаисследование "Мобильный репортер"

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В подмосковном Ступино продолжают устранять порыв на участке теплотрассы

В подмосковном Ступино продолжают устранять порыв на участке теплотрассы

Автор:
StuPPvir
Дата публикации:
13:55
  • 12
  • 0

В подмосковном городе Ступино сотрудники коммунальных служб продолжают устранять порыв произошедший в ночь с 25 на 26 января 2017 года возле дома №67 по улице Куйбышева. В результате аварии без отопления и горячего водоснабжения остались жители улиц: Первомайская, Куйбышева, Калинина, Гоголя, Тимирязева, Андропова, Бахарева, Пушкина, Садовая, Овражная, Некрасова, Чайковского. Ремонтные работы до сих пор продолжаются, в связи с чем закрыт участок дороги в районе перекрёстка улиц Куйбышева и Фрунзе.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.