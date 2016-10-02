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В США лыжник упал с обрыва и выжил

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:56
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Девин Стрэттон - так зовут спортсмена - спускался вниз по склону и, по-видимому, не заметил, что впереди его ждёт горный обрыв.

В результате спортсмен упал с высоты 40 метров. И при этом, как признаётся сам герой этого ролика, не получил ни единой царапины.

В общем, отделался только испугом и, как сообщается, поломанным снаряжением и шлемом. А впечатляющие кадры своего падения - выложил в Сети.

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