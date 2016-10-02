В США лыжник упал с обрыва и выжил

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:56

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Девин Стрэттон - так зовут спортсмена - спускался вниз по склону и, по-видимому, не заметил, что впереди его ждёт горный обрыв.

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10 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177506