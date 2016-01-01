Медиаисследование "Мобильный репортер"

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Автор:
VARANDEY2017
Дата публикации:
14:02
  • 43
  • 0

Буря в Заполярье не успокаивается, порывы ветра усилились до 35 м/сек. Тут такого не видели давно. Вот она, стихия природы.

  • 43
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

53 0
25.01 21:08 | Artem_077
Репортаж: обзор непогоды и ДТП на востоке Москвы 25-го января
19 0
13:58 | Артем
Некачественная уборка снега в п.г.т. Шаховская Московской области
36 0
24.01 01:21 | ИМПЕРАТОРКАВКАЗА
Мы против наркотиков. Мы за Спорт и за здоровый образ жизни
89 0
10:14 | VARANDEY2017
Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье