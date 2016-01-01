Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Автор: VARANDEY2017 Дата публикации: 14:02

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Буря в Заполярье не успокаивается, порывы ветра усилились до 35 м/сек. Тут такого не видели давно. Вот она, стихия природы.