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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в селе Червишево Тюменской области

Разбитая дорога в селе Червишево Тюменской области

Автор:
Viktor_Kad
Дата публикации:
16:52
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Вот по такой дороге наши дети ходят в школу на протяжении 4х лет каждую весну. Администрация говорит денег нет на дорогу и вряд ли будут в ближайшее время. Обращались мы и в местную и районную и в областную администрацию. Как жить не понятно. Скорую детям не вызвать (не проедет), пожарная не проедет хотя участки стоят на торфе и горят каждую весну. За всю зиму снег почистили 3 раза всего и эти участки выделили нам под ИЖС в 2011 году. К кому нам еще обратиться мы уже не знаем.

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Комментарии (0)

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