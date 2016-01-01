Разбитая дорога в селе Червишево Тюменской области

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Вот по такой дороге наши дети ходят в школу на протяжении 4х лет каждую весну. Администрация говорит денег нет на дорогу и вряд ли будут в ближайшее время. Обращались мы и в местную и районную и в областную администрацию. Как жить не понятно. Скорую детям не вызвать (не проедет), пожарная не проедет хотя участки стоят на торфе и горят каждую весну. За всю зиму снег почистили 3 раза всего и эти участки выделили нам под ИЖС в 2011 году. К кому нам еще обратиться мы уже не знаем.