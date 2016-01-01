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Фургон опрокинулся на бок на Дмитровском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:08
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Днём 26 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На 1 эстакаде после МКАД на Дмитровском шоссе при движении в сторону области перевернулся фургон. В результате ДТП водитель фургона не пострадал, сотрудники ДПС начали предпринимать меры, чтобы поставить фургон на колёса. Вначале пытались мусоровозом - не смогли. Затем остановили проезжающий мимо автокран. Фургон был благополучно поставлен на колёса. На время подъёма было затруднено движение в сторону области. В данный момент движение по Дмитровскому шоссе осуществляется в рабочем режиме. Что послужило причиной ДТП - выяснят сотрудники ДПС.

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