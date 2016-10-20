Взрыв на ТЭЦ в Пензе: "Мобильный репортёр" ждёт Ваши репортажи

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:16

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На ТЭЦ-1 в Пензе прогремел взрыв. По предварительным данным в результате ЧП погиб один человек.

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33 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177519