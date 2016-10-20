"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

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Взрыв на ТЭЦ в Пензе: "Мобильный репортёр" ждёт Ваши репортажи

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:16
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На ТЭЦ-1 в Пензе прогремел взрыв. По предварительным данным в результате ЧП погиб один человек.

Об этом сообщает РИА "Новости". По [URL=http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4767657/]сообщению ГУ МЧС России по Пензенской области в здании также произошло обрушение кровли.

Если Вы стали случайным очевидцем происшествия или его последствий - присылайте кадры на mreporter.ru . Может, именно Ваши кадры попадут в эфир российских телеканалов.

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Комментарии (1)

  • artem_firsov
    15:37
    Я отправил вам видео и много фото. Фоткал с 16 этажа. Жду)
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