Взрыв на ТЭЦ в Пензе: "Мобильный репортёр" ждёт Ваши репортажи
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:16
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На ТЭЦ-1 в Пензе прогремел взрыв. По предварительным данным в результате ЧП погиб один человек.Об этом сообщает РИА "Новости". По [URL=http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/4767657/]сообщению ГУ МЧС России по Пензенской области в здании также произошло обрушение кровли.
Если Вы стали случайным очевидцем происшествия или его последствий - присылайте кадры на mreporter.ru . Может, именно Ваши кадры попадут в эфир российских телеканалов.
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