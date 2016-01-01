"Сквозная" дыра образовалась на Бесединском мосту на МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 15:22

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На Бесединском мосту через Москва-реку на 19 км МКАД на проезжей части образовалась дыра, через которую видно берег реки. Асфальтовое покрытие на стыке основания моста и пролетного строения разрушилось из-за перепада температур, в результате во втором ряду по внешней стороне оказалось невозможно проехать, ширина разрыва составляет 30 сантиметров. Коммунальные службы огородили опасное место грузовиком с спецсигналами, что вызывает затор на внешней стороне кольца.