"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Усиленные бригады вышли на очистку крыш от снега в Москве

Усиленные бригады вышли на очистку крыш от снега в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15:33
  • 12
  • 0

В преддверии очередного потепления усиленные бригады вышли на очистку крыш от снега в Москве.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

49 0
15:22 | denis947
"Сквозная" дыра образовалась на Бесединском мосту на МКАД
61 0
14:02 | VARANDEY2017
Поселок Варандей. Снежная буря усиливается
57 3
01:15 | Artem_077
Вечерний затор из-за гололёда на Щёлковском шоссе в Москве
26 0
13:58 | Артем
Некачественная уборка снега в п.г.т. Шаховская Московской области
22 0
25.01 23:40 | Justin
В поселке Редкино Тверской области полтора года течет крыша в жилом доме