Усиленные бригады вышли на очистку крыш от снега в Москве
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 15:33
-
- 12
В преддверии очередного потепления усиленные бригады вышли на очистку крыш от снега в Москве.
- 12
"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе
Поселок Варандей. Снежная буря усиливается
Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер
Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье
ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде
Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек
ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора
В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года
Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края
В преддверии очередного потепления усиленные бригады вышли на очистку крыш от снега в Москве.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)