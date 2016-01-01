Взрыв произошёл на ТЭЦ-1 в Пензе
- Автор:
- artem_firsov
- Дата публикации:
- 15:35
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Кадры с видом на теплоэлектростанцию прислал мобильный репортёр.Взрыв на ТЭЦ-1 прогремел сегодня, в 14-20. Как сообщается, впоследствии в здании обрушилась кровля. В результате ЧП по предварительным данным погиб один человек. В настоящий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.
При этом теплоснабжение Пензы в результате случившегося не нарушено, система работает в штатном режиме, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Анна Шупилова. Как видно на кадрах, из трубы ТЭЦ-1 по-прежнему идёт дым.
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