"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

Пожар в центре Москвы на улице 4-я Тверская-Ямская

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Взрыв произошёл на ТЭЦ-1 в Пензе

Взрыв произошёл на ТЭЦ-1 в Пензе

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
15:35
  • 67
  • 0

Кадры с видом на теплоэлектростанцию прислал мобильный репортёр.

Взрыв на ТЭЦ-1 прогремел сегодня, в 14-20. Как сообщается, впоследствии в здании обрушилась кровля. В результате ЧП по предварительным данным погиб один человек. В настоящий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.

При этом теплоснабжение Пензы в результате случившегося не нарушено, система работает в штатном режиме, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по области Анна Шупилова. Как видно на кадрах, из трубы ТЭЦ-1 по-прежнему идёт дым.

  • 67
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 1
15:16 | mreportertv
Взрыв на ТЭЦ в Пензе: "Мобильный репортёр" ждёт Ваши репортажи
168 0
20.01 13:22 | Albertbugulma16
Серьёзное ДТП произошло под Самарой
234 0
20.01 12:30 | denis947
Стены здания обрушились при взрыве газового баллона в Люберцах
102 0
15.01 19:55 | Анастасия
В Пензе дом на улице Ударной разваливается прямо "на глазах"
28 0
09.01 01:32 | Алексей Еманов
Лось переходит дорогу в неположенном месте