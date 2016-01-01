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Сильный снегопад и метель в Алтайском крае

Автор:
Иван Иванович
Дата публикации:
16:11
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Барнаул вновь заметает метель. Снежный покров местами подрос на несколько сантиметров.

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