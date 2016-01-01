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Резкие перепады температуры в Тамбовской области

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
17:11
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В Тамбове за прошедшие сутки температура воздуха понизилась на 20° градусов. Так вчера утром было -2°С и шел мокрый снег, а уже сегодня утром температура понизилась до -22°С. Ближайшей ночью сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха -22°С ... -25°С, завтра днем ожидается потепление и снег, а в выходные дни холодная погода вернется и температура воздуха вновь понизится до -20°С. Высота снежного покрова составляет 56 см. Вот такие вот температурные перепады наблюдаются этой зимой в нашей области.

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