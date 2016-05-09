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Вывоз снега с Васильевского Спуска

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:30
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С Васильевского Спуска коммунальные службы вывозят накопившиеся снег.

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