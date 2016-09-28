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Главная  /  Репортажи  /  В парке "Зарядье" возводят "парящий" мост

В парке "Зарядье" возводят "парящий" мост

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:34
  • 15
  • 1

В парке "Зарядье" начали возводить 70-метровый V- образный "парящий" мост.

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • Max_019
    18:27
    АГН в 18:10: http://www.mskagency.ru/materials/2631768.
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