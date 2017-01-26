Последствия отключения электричества на рынке в Иркутске

Автор: Аноним Дата публикации: 12:32

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"Издевательство над людьми!" - пишет мобильный репортёр. По приказу Администрации на рынке отключили электричество! Хотя чиновники лично людям обещали спокойно доработать до 25 января 2017. Тем не менее, 20 января, в пятницу, отключили электричество, и все выходные люди были вынуждены работать в таких условиях. "Чиновники Иркутска посмеялись над людьми! Это же безумие высокопоставленных людей! Зимой в Сибири отключить электричество!" - считает автор видео.