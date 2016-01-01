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Главная  /  Репортажи  /  В Уфе с крыши жилого дома свисает пласт снега

В Уфе с крыши жилого дома свисает пласт снега

Автор:
CHERNOFF_N_BRO
Дата публикации:
20:19
  • 10
  • 1

В Уфе, на парапете дома 71/1 по улице Коммунаров, сформировалась гигантская снежная шапка, которая свисает над пешеходной тропинкой и проезжей частью, словно домоклов меч. Если шапка наберёт критическую массу и рухнет кому-то на голову, то итог будет печальным. Самое интересное в том, что прямо за этим домом находится ЖЭУ, которое у себя под носом не видит нечищеных дорог и крыш!

  • 10
  • 1

Комментарии (1)

  • CHERNOFF_N_BRO
    18:41
    Забыл добавить, что это происходит из года в год.
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