В Уфе с крыши жилого дома свисает пласт снега

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В Уфе, на парапете дома 71/1 по улице Коммунаров, сформировалась гигантская снежная шапка, которая свисает над пешеходной тропинкой и проезжей частью, словно домоклов меч. Если шапка наберёт критическую массу и рухнет кому-то на голову, то итог будет печальным. Самое интересное в том, что прямо за этим домом находится ЖЭУ, которое у себя под носом не видит нечищеных дорог и крыш!