Мелкие аварии осложняют дорожную ситуацию в столице

Автор: Uwis Дата публикации: 20:16

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Мелкие аварии и начавшийся снег осложняют и без того сложную дорожную ситуацию. Внешняя сторона Садового кольца встала капитально.