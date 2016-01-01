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Более 30 аварий произошли на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге из-за гололёда (ВИДЕО)

Автор:
Александр Александрович
Дата публикации:
09:26
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"Более 30 аварий произошли на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге. Я снял примерно половину от всего, что было на шоссе," - рассказывает мобильный репортёр.

Автомобили двигались со скоростью 30 км/ч. При нажатии на тормоза машина просто шла юзом.

На дороге был голый лед,смоченный водой,что создало настоящий каток. Ведь коммунальные службы, по словам очевидцев, не удосужились посыпать дороги, в результате чего и произошло огромное количество аварий.

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