Более 30 аварий произошли на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге из-за гололёда (ВИДЕО)

Автор: Александр Александрович Дата публикации: 09:26

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"Более 30 аварий произошли на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге. Я снял примерно половину от всего, что было на шоссе," - рассказывает мобильный репортёр.

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177572

Автомобили двигались со скоростью 30 км/ч. При нажатии на тормоза машина просто шла юзом.На дороге был голый лед,смоченный водой,что создало настоящий каток. Ведь коммунальные службы, по словам очевидцев, не удосужились посыпать дороги, в результате чего и произошло огромное количество аварий.