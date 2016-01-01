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К вечеру в Москве опять пошел снег и разыгралась метель

Автор:
Uwis
Дата публикации:
20:22
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К вечеру в Москве опять пошел снег и разыгралась метель, коммунальные службы продолжают убирать улицы.

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