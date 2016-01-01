Скорая не могла проехать на вызов в городе Донском Тульской области

Автор: Станислав Скидан Дата публикации: 12:15

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Инцидент произошёл 22 января 2017 года на улице Красноармейской, в микрорайоне Подлесном.

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115 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177577

Скорая помощь, по словам мобильного репортёра, не могла проехать на улицу Красноармейскую к больному с инсультом из-за заснеженной дороги. Медикам пришлось волоком тащить больного до машины.Сложная и даже опасная ситуация на дороге, по словам автора фото, сохраняется и на 26 января. "До настоящего времени проезжая часть не очищена от снега," - пишет мобильный репортёр.Радует лишь то, что госпитализированного жителя Донского скоро выпишут из больницы.