Скорая не могла проехать на вызов в городе Донском Тульской области
- Автор:
- Станислав Скидан
- Дата публикации:
- 12:15
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Инцидент произошёл 22 января 2017 года на улице Красноармейской, в микрорайоне Подлесном.Скорая помощь, по словам мобильного репортёра, не могла проехать на улицу Красноармейскую к больному с инсультом из-за заснеженной дороги. Медикам пришлось волоком тащить больного до машины.
Сложная и даже опасная ситуация на дороге, по словам автора фото, сохраняется и на 26 января. "До настоящего времени проезжая часть не очищена от снега," - пишет мобильный репортёр.
Радует лишь то, что госпитализированного жителя Донского скоро выпишут из больницы.
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