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Главная  /  Репортажи  /  Скорая не могла проехать на вызов в городе Донском Тульской области

Скорая не могла проехать на вызов в городе Донском Тульской области

Автор:
Станислав Скидан
Дата публикации:
12:15
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Инцидент произошёл 22 января 2017 года на улице Красноармейской, в микрорайоне Подлесном.

Скорая помощь, по словам мобильного репортёра, не могла проехать на улицу Красноармейскую к больному с инсультом из-за заснеженной дороги. Медикам пришлось волоком тащить больного до машины.

Сложная и даже опасная ситуация на дороге, по словам автора фото, сохраняется и на 26 января. "До настоящего времени проезжая часть не очищена от снега," - пишет мобильный репортёр.

Радует лишь то, что госпитализированного жителя Донского скоро выпишут из больницы.

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Комментарии (2)

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