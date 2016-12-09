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Четверо неизвестных ограбили ювелирный магазин на юго-востоке Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
26.01 22:55
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На юго-востоке столицы неизвестные совершили налет на ювелирный магазин. В помещение магазина на ул. Генерала Кузнецова, д. 23, вошли четверо неизвестных в масках. Угрожая сотрудникам молотками и другим строительным инвентарем, они разбили витрины и похитили ювелирные изделия, после чего скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточняется сумма похищенного. Принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.

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