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Сильный снегопад стал причиной множества ДТП, поломок и заторов на дорогах востока столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
26.01 23:33
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Сильный снегопад стал причиной множества мелких ДТП, поломок, застрявших автомобилей и заторов на дорогах восточной части столицы. Съёмка велась по адресам: ул. 13-я Парковая, д. 36, где образовался затор в сторону Щёлковского шоссе; ул. Чусовская, д. 1, где также была пробка в сторону Байкальской улицы; напротив дома №79 по Щёлковскому шоссе произошло мелкое ДТП с участием автомобиля "Ауди", напротив дома № 85 стоял сломавшийся автобус маршрута № 338 г. Железнодорожный - г. Москва прямо посередине проезжей части Щёлковского шоссе с включённой аварийкой. У дома № 78 при выезде со дворов застрял в огромном сугробе автомобиль "Фольксваген".

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