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В Ейске сильный ветер снес автобусную остановку

Автор:
DDTDDT
Дата публикации:
02:42
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В Ейске ночью 25 января после сильного ветра вырвало остановку и унесло на четыре метра!

  • 5
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Комментарии (0)

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