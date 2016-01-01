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В Санкт-Петербурге делают ямочный ремонт дорог

Автор:
Demian Sharapov
Дата публикации:
02:42
  • 5
  • 0

В Санкт-Петербурге делают ямочный ремонт дорог.

  • 5
  • 0

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