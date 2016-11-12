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Дорожная техника вышла на дороги столицы для уборки снега

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
00:08
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  • 0

После вечернего снегопада дорожная техника вышла на дороги столицы для уборки снега.

  • 11
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Комментарии (0)

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