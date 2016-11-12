Дорожная техника вышла на дороги столицы для уборки снега
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 00:08
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- 11
После вечернего снегопада дорожная техника вышла на дороги столицы для уборки снега.
- 11
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После вечернего снегопада дорожная техника вышла на дороги столицы для уборки снега.
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