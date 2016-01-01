"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

ЧП на трубопроводе произошло в Нижнем Новгороде

Во льдах Чукотки застрял караван. Появились первые кадры из порта Певек

ДТП с участием автобуса в Челябинске попало в объектив видеорегистратора

В Костроме грязный снег сбросывают с моста через реку Волга

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 23 января 2017 года

Угольная пыль из Восточного порта засыпает город Находка Приморского края

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:42
  • 70
  • 0

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль. Авария с участием двух автомобилей произошла в центре Москвы на Ростовской набережной. В результате столкновения один из автомобилей пробил ограждение набережной и рухнул в воду. Прибывшие на место оперативные службы города достали водителя из воды и передали медикам. Автомобиль из воды с помощью спасательного крана достали специалисты МЧС.

  • 70
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
01:32 | Uwis
Березы, высаженные у здания ТАСС в рамках городской программы "Моя улица"
89 1
00:12 | denis947
Автомобиль упал в Москва-реку в результате ДТП на Ростовской набережной в Москве
17 0
26.01 20:16 | Uwis
Мелкие аварии осложняют дорожную ситуацию в столице
80 0
23.01 13:53 | Илья Миндрин
Пожар произошёл в квартире многоэтажки в Нижнем Новгороде
532 0
20.01 12:22 | Max_019
Учения пожарных северо-востока Москвы в теплодымокамере