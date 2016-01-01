Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

Автор: denis947 Дата публикации: 00:42

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Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль. Авария с участием двух автомобилей произошла в центре Москвы на Ростовской набережной. В результате столкновения один из автомобилей пробил ограждение набережной и рухнул в воду. Прибывшие на место оперативные службы города достали водителя из воды и передали медикам. Автомобиль из воды с помощью спасательного крана достали специалисты МЧС.