Над жителями Иваново нависли опасные сугробы
- Автор:
- irusairiska
- Дата публикации:
- 11:19
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Огромные груды снега свисают с крыши жилого дома №52 на улице Колотилова. Люди каждый раз рискуют жизнью, выходя из подъезда. Об этом сообщает мобильный репортёр.Люди недовольны столь халатным отношением "ЖЭУ №6" к своей работе. Коммунальщики не только не убирают снег с кровли, но и вешают сигнальную ленту - вплотную к стенам дома. По мнению жителей, и так зыбкое ограждение не спасёт прохожих от падения снега на голову.
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