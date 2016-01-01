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Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

Автор:
irusairiska
Дата публикации:
11:19
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Огромные груды снега свисают с крыши жилого дома №52 на улице Колотилова. Люди каждый раз рискуют жизнью, выходя из подъезда. Об этом сообщает мобильный репортёр.

Люди недовольны столь халатным отношением "ЖЭУ №6" к своей работе. Коммунальщики не только не убирают снег с кровли, но и вешают сигнальную ленту - вплотную к стенам дома. По мнению жителей, и так зыбкое ограждение не спасёт прохожих от падения снега на голову.
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Комментарии (1)

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