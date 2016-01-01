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В Находке лежит чёрный снег

Автор:
Argon
Дата публикации:
08:59
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По мнению местных жителей, снег неестественного цвета стал следствием загрязнения атмосферы углём.

От угольной пыли задыхается весь город, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.
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