В Находке лежит чёрный снег

Автор: Argon Дата публикации: 08:59

37

37 0

По мнению местных жителей, снег неестественного цвета стал следствием загрязнения атмосферы углём.

37

37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177604

От угольной пыли задыхается весь город, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.