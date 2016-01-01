В Находке лежит чёрный снег
- Автор:
- Argon
- Дата публикации:
- 08:59
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По мнению местных жителей, снег неестественного цвета стал следствием загрязнения атмосферы углём.От угольной пыли задыхается весь город, но особенно страдают микрорайоны: «Астафьева», «Южный», «Площадь Совершеннолетия». Портятся окна, невооруженным глазом пыль можно видеть на одежде, на подоконниках, обесценивается недвижимость. Но самое страшное – она, будучи мощным канцерогеном, оседает в наших легких и выводит город в лидеры по онкологическим и другим заболеваниям.
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