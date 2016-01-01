В Мегионе убирают снег в -30С

Автор: megion Дата публикации: 09:33

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"Коммунальщикам из Мегиона холода нипочём!" - уверяет мобильный репортёр из ХМАО. И присылает видео, на котором местное ЖКХ убирает снег в -30.