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В Мегионе убирают снег в -30С

Автор:
megion
Дата публикации:
09:33
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"Коммунальщикам из Мегиона холода нипочём!" - уверяет мобильный репортёр из ХМАО. И присылает видео, на котором местное ЖКХ убирает снег в -30.

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