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Главная  /  Репортажи  /  Дорожники начали расчищать скинутый с моста снег. Со льда тракторами расчищать на берег и увозить по правилам.

Дорожники начали расчищать скинутый с моста снег. Со льда тракторами расчищать на берег и увозить по правилам.

Автор:
Александр Тихонович
Дата публикации:
01:36
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После моего первого видео: https://www.youtube.com/watch?v=8oRQfWCtKdA&t=308s на моб. репортере тоже есть, мне стали присылать помощь в деле с наказанием дорожников и видео тоже. ИТОГ: Начали расчистку снега под мостом через реку Кострома!!! Счищают грязный снег под мостом в кучу и увозят. Можно было с самого начала так делать и не пришлось бы убирать!!! Но это пока мост через Р. Кострома. Еще Заволжский мост, парк вдоль ул. 1 мая, дамба вдоль ул. Заречная, ул. Нижняя Дебря. Все эти места очищались таким образом. Будем надеяться что их тоже расчистят. Куда писали: Правительство Рф Администрация города Костромы Администрация Костромской облости Природоохранная прокуратура КО Мобильный репортер Просмотренно боллее 14 тыс видео на vk Снял видео Николай Шубин.

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