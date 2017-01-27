Последствия снегопада в городе Донском Тульской Области
- Автор:
- Станислав Скидан
- Дата публикации:
- 10:00
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Сугробы величиной с забор, заваленные снегом автомобили - таковы последствия ночного снегопада в городе Донском Тульской области. Об этом сообщает мобильный репортёр.Сегодня ночью в городе прошёл сильный снегопад. По словам местных жителей, выпало приблизительно 15 см осадков! Машины приходиться откапывать!
"Вот какие сугробы у нас на 27.01.2017. Так и живем!" - пишет мобильный репортёр.
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