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Главная  /  Репортажи  /  Последствия снегопада в городе Донском Тульской Области

Последствия снегопада в городе Донском Тульской Области

Автор:
Станислав Скидан
Дата публикации:
10:00
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Сугробы величиной с забор, заваленные снегом автомобили - таковы последствия ночного снегопада в городе Донском Тульской области. Об этом сообщает мобильный репортёр.

Сегодня ночью в городе прошёл сильный снегопад. По словам местных жителей, выпало приблизительно 15 см осадков! Машины приходиться откапывать!

"Вот какие сугробы у нас на 27.01.2017. Так и живем!" - пишет мобильный репортёр.
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