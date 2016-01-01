В Кургане дорога завалена снегом

Автор: Аноним Дата публикации: 10:44

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На автомобильном мосту образовались большие колеи, дорога становится всё уже и уже. Ехать сложно. Аварийность растёт. Об этом сообщает мобильный репортёр из Кургана.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177608

Администрация, по словам автора видео, экономит бюджет и не выводит дорожников в ночное время (так прокомментировала дорожную ситуацию в городе администрация). "В результате такой оптимизации - весь Курган завален снегом," - пишет мобильный репортёр.