В Кургане дорога завалена снегом
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 10:44
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На автомобильном мосту образовались большие колеи, дорога становится всё уже и уже. Ехать сложно. Аварийность растёт. Об этом сообщает мобильный репортёр из Кургана.Администрация, по словам автора видео, экономит бюджет и не выводит дорожников в ночное время (так прокомментировала дорожную ситуацию в городе администрация). "В результате такой оптимизации - весь Курган завален снегом," - пишет мобильный репортёр.
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