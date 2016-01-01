Дорога в Подмосковье утопает в сугробах
- Автор:
- SWAND
- Дата публикации:
- 11:00
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Эти кадры из Серпуховского района Московской области. Здесь, по словам мобильного репортёра, сложилась непростая дорожная ситуация.Дороги и тротуары утопают в сугробах. Проезжую часть не чистят от снега, двигаться по заснеженной трассе - очень сложно - как автомобилистам, так и пешеходам. "И это - в двух шагах от знаменитого кислородного курорта Подмосковья под названием Дракино," - сообщает мобильный репортёр.
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