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В Ялте выпал первый снег

Автор:
Dan978
Дата публикации:
11:13
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Наконец, зима пришла и в Ялту. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры заснеженного города.

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