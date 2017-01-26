Морозная погода в городе Донском Тульской области (26.01.17)
- Автор:
- Станислав Скидан
- Дата публикации:
- 11:54
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"Мороз и солнце": утром 26 января 2017 года в городе Донской температура воздуха местами опускалась до 30 градусов ниже нуля! Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с зимних улиц города.Морозная погода сопровождалась сильным северо-западным ветром. "Очень холодно!" - пишет местный житель. В таких погодных условиях некоторые автомобили не заводились. При этом, как видно на кадрах, ярко светило зимнее солнце.
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