Морозная погода в городе Донском Тульской области (26.01.17)

Автор: Станислав Скидан Дата публикации: 11:54

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"Мороз и солнце": утром 26 января 2017 года в городе Донской температура воздуха местами опускалась до 30 градусов ниже нуля! Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с зимних улиц города.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177615

Морозная погода сопровождалась сильным северо-западным ветром. "Очень холодно!" - пишет местный житель. В таких погодных условиях некоторые автомобили не заводились. При этом, как видно на кадрах, ярко светило зимнее солнце.