Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 27 января 2017 года

Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 27 января 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
12:45
  • 40
  • 0

27 января на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

В программу, показанную в эфире 27 января, вошли репортаж автора VARANDEY2017 о снежной буре в посёлке Варандей и репортаж автора SeregaGul о том, как сугробы мешают добраться до дома жителям посёлка Пионер в Кемерово.

Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.

Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
  • 40
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

107 1
26.01 14:02 | VARANDEY2017
Поселок Варандей. Снежная буря усиливается
74 0
26.01 12:48 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 26 января 2017 года
136 0
24.01 12:56 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 24 января 2017 года
90 0
25.01 11:43 | MR_Дмитрий
Ежедневный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 25 января 2017 года