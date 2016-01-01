На Дмитровском шоссе столкнулись фура и легковой автомобиль

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Днём 27 января на северо-востоке Москвы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, недалеко от дома 159, столкнулись 2 автомобиля: "Kia Rio" и фура в составе тягача "Scania". Оба автомобиля двигались в сторону центра. Водитель легкового автомобиля после выезда на Дмитровское шоссе начал совершать перестроение влево, т.к. в правой полосе начиналась полоса для общественного транспорта. Водитель попал в "мёртвую" зону фуры. Тягач протащил легковушку несколько метров. В результате ДТП у легкового автомобиля оказалась полностью повреждена левая сторона. Аварийные автомобили очень сильно затрудняют движение транспорта. Водителям для проезда по правилам ПДД осталась лишь одна левая полоса. Пробка растянулась на 2 км.