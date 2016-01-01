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Пожар в автосервисе произошёл на Чермянской улице в Москве

Автор:
neekcolas
Дата публикации:
16:26
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Пожар случился в здании автосервиса СААВ приблизительно в 13-00, причина возгорания устанавливается.

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