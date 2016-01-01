Опасный пешеходный переход в городе Уфа

Автор: Аноним Дата публикации: 01:50

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24 января 2017года в городе Уфа в мкр-не Сипайлово между ТСК Корсо и жилым домом Бикбая 36 на пешеходном переходе мужчина подскользнулся и упал, его забрала скорая помощь. Ранее в этот же день другой мужчина сильно упал на этом переходе и без помощи проходящих людей не смог встать. И это происходит чуть ли не каждый день. Постоянно буксуют машины, так как на этом участке дороги дикая ледяная колея. Женщины с колясками с трудом переходят дорогу, обычно только с помощью других людей. Очень бы хотелось, чтобы это видео показали и наконец-то почистили дорогу и пешеходный переход между ТСК Корсо и жилым домом Бикбая 36, пока кто-нибудь на нем не убился.