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Главная  /  Репортажи  /  На улице Академика Королёва во время очистки крыш на женщину упала масса снега

На улице Академика Королёва во время очистки крыш на женщину упала масса снега

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:22
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На Академика Королёва с крыш домов 22, 24, 26, 28 чистили снег с нарушениями. По словам очевидцев, были частично натянуты ленты безопасности, которые привязывали к чему попало: к веткам деревьев, к газовой трубе. Дежурные выставлены не были, и поэтому, одна женщина, выходившая из подъезда, попала под глыбу снега. Это случилось у дома № 22. На место инцидента выезжали карета Скорой помощи и полиция. Подробностей о её состоянии нет.

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