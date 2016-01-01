На улице Академика Королёва во время очистки крыш на женщину упала масса снега

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На Академика Королёва с крыш домов 22, 24, 26, 28 чистили снег с нарушениями. По словам очевидцев, были частично натянуты ленты безопасности, которые привязывали к чему попало: к веткам деревьев, к газовой трубе. Дежурные выставлены не были, и поэтому, одна женщина, выходившая из подъезда, попала под глыбу снега. Это случилось у дома № 22. На место инцидента выезжали карета Скорой помощи и полиция. Подробностей о её состоянии нет.