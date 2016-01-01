Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Заснеженные дороги Крыма

Заснеженные дороги Крыма

Автор:
Dan978
Дата публикации:
20:15
  • 2
  • 0

Коммунальщики не успевают убирать дороги.

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
20:15 | mikolka80
Метель в Ялте
0 0
20:15 | Аноним
Пешеходные дорожки на мосту в Уфе завалены снегом
3 0
20:15 | vesti3
В Брянске пешеходный переход перекрыли забором, но оставили знаки
205 7
12:15 | Станислав Скидан
Скорая не могла проехать на вызов в городе Донском Тульской области
44 0
11:13 | Dan978
В Ялте выпал первый снег