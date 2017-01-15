Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Фуру занесло на скользкой дороге в США

Фуру занесло на скользкой дороге в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:00
  • 6
  • 0

О том, почему не стоит гонять по гололёду, напоминает вот это видео - из американского штата Миннесота. Где мобильный репортёр стал свидетелем заноса огромной фуры.

Водитель, очевидно, потерял управление - на скользкой дороге. Так что большегруз, как видно на кадрах, вынесло на обочину. При этом, он едва не задел прицепом служебный автомобиль местной полиции.

Стражи порядка, как сообщается, отделались испугом. А вот если бы столкновение всё же случилось, последствия могли бы стать самыми трагическими. Впрочем, и человек за рулём грузовика - легко отделался. Ведь его машина - вследствие такого невольного манёвра - имела все шансы перевернуться.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

102 0
13:30 | Max_019
На Дмитровском шоссе столкнулись фура и легковой автомобиль
34 0
26.01 12:50 | mreportertv
Поезд протаранил грузовик на железнодорожном переезде в США
36 0
09:26 | Александр Александрович
Более 30 аварий произошли на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге из-за гололёда (ВИДЕО)
34 1
26.01 13:56 | mreportertv
В США лыжник упал с обрыва и выжил
260 0
16.01 14:07 | дядяфедор
Водитель избежал ДТП на аварийно-опасном участке дороги под Гатчиной (15.01.17.)