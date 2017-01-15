Фуру занесло на скользкой дороге в США

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:00

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О том, почему не стоит гонять по гололёду, напоминает вот это видео - из американского штата Миннесота. Где мобильный репортёр стал свидетелем заноса огромной фуры.

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177631