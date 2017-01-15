Фуру занесло на скользкой дороге в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:00
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О том, почему не стоит гонять по гололёду, напоминает вот это видео - из американского штата Миннесота. Где мобильный репортёр стал свидетелем заноса огромной фуры.Водитель, очевидно, потерял управление - на скользкой дороге. Так что большегруз, как видно на кадрах, вынесло на обочину. При этом, он едва не задел прицепом служебный автомобиль местной полиции.
Стражи порядка, как сообщается, отделались испугом. А вот если бы столкновение всё же случилось, последствия могли бы стать самыми трагическими. Впрочем, и человек за рулём грузовика - легко отделался. Ведь его машина - вследствие такого невольного манёвра - имела все шансы перевернуться.
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