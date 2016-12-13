Медиаисследование "Мобильный репортер"

Жители Пензы остались без тепла и воды после ЧП на ТЭЦ-1

Над жителями Иваново нависли опасные сугробы

В Ялте выпал первый снег

Авария на тепловых сетях произошла в Кировском районе Кемерово

В Находке лежит чёрный снег

Спасатели подняли упавший в Москва-реку автомобиль

"Мобильный репортёр" ждёт репортажи о взрыве на ТЭЦ в Пензе

Поселок Варандей. Снежная буря усиливается

Жители Кемерово оказались в снежном плену в посёлке Пионер

Снежная буря разыгралась в поселке Варандей в Заполярье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Кадры замёрзшего Байкала набирают популярность в Сети

Кадры замёрзшего Байкала набирают популярность в Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:04
  • 0
  • 0

Иркутский фотограф совершил необычную прогулку по кристально чистому льду Байкала.

Под его ногами простиралась, как сообщается, 15-метровая глубина, однако камни на дне можно было разглядеть в мельчайших деталях. Толщина льда в районе острова Огой, по словам автора этого клипа, достигает сорока сантиметров.

“Это страшно и восхитительно одновременно... аж сердце замирает”, - комментируют пользователи.
  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

214 1
26.01 14:04 | Аноним
Торговцев рынка отключили от электроэнергии в Иркутске
51 0
13.12.2016 14:29 | mreportertv
Дрифт на льду окончился для внедорожника провалом
72 0
19.08.2016 19:02 | SaveBaikal
Загрязнение из парка-отеля Бурдугуз - последствия появление водоросли спирогиры
90 0
20.12.2016 14:22 | mreportertv
В Канаде амурские тигры устроили охоту на беспилотник
166 3
24.01 15:27 | Andrey Mayorov
Появились кадры с застрявшими на Чукотке судами