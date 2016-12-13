Кадры замёрзшего Байкала набирают популярность в Сети
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:04
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Иркутский фотограф совершил необычную прогулку по кристально чистому льду Байкала.Под его ногами простиралась, как сообщается, 15-метровая глубина, однако камни на дне можно было разглядеть в мельчайших деталях. Толщина льда в районе острова Огой, по словам автора этого клипа, достигает сорока сантиметров.
“Это страшно и восхитительно одновременно... аж сердце замирает”, - комментируют пользователи.
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