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На Дмитровском шоссе в ДТП пострадали 2 человека

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:20
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Днём 27 января на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, на пересечении с Лобненской улицей, столкнулись 2 автомобиля: "Chevrolet Niva" и "Mazda 6". Автомобиль "Мазда" двигался по Дмитровскому шоссе в сторону области. На перекрёстке с Лобненской улицей справа от него с прилегающей территории выехал внедорожник. На середине перекрёстка автомобили столкнулись. После удара а/м "Мазда" понесло влево, он вылетел с дороги и врезался в стойку управления светофором. Внедорожник же развернуло и он также заехал левыми колёсами на обочину. В результате ДТП пострадали оба водителя. Им всем потребовалась госпитализация. На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Виновник ДТП будет определён в группе разбора.

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