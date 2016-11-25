Самолёт упал во время авиашоу в Австралии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:21
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Авиакатастрофа произошла в небе над городом Перт и попала в объектив камеры местного мобильного репортёра.Сначала казалось, что летательный аппарат совершает вполне обычный манёвр. Но уже спустя несколько секунд стало ясно, что самолёт медленно и верно пикирует в воду.
Пилот, отец троих детей, и его подруга погибли на месте. Об этом сообщают местные СМИ. "Толпе очень повезло, что самолет упал в воду," - отмечают пользователи в комментариях к ролику.
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