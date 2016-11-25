Самолёт упал во время авиашоу в Австралии

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:21

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Авиакатастрофа произошла в небе над городом Перт и попала в объектив камеры местного мобильного репортёра.

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/177634